Recurso de vídeo ao vivo dentro do Portela Online será reinaugurado neste sábado

O site Portela Online está disponibilizando um player que aparecerá em todas as páginas do site e exibirá vídeos ao vivo. Esse recurso está novamente sendo vinculado e exibe os vídeos transmitidos para o canal do You Tube do portal.

Quando fora do ar o player com fundo verde mostrará a mensagem “Transmissão Off-line”, mas sempre quando for necessário realizaremos uma Janela Instantânea ao vivo e uma imagem diferente será exibida. Para assistir bastará clicar no play.

Recurso será inaugurado neste sábado e não substituirá a Janela Interativa realizada de segunda a sexta-feira às 7h no Facebook do site. Clique aqui para conhecer.

