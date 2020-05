Jovem é preso por tráfico de drogas em Miraguaí

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil uma ação com o apoio do serviço de inteligência da 22ª Região Polícial cumpriu mandado de busca e apreensão em local suspeito de ser uma “boca de fumo” na cidade de Miraguaí. Lá apreendeu cerca de 30 gramas de cocaína entre outros objetos, segundo a polícia, relacionados ao crime de tráfico de drogas.

Um indivíduo de 20 anos foi preso e autuado pela prática de tráfico de drogas. Após registro da ocorrência ele foi levado para o presídio Estadual de Três Passos onde permanecerá a disposição da justiça.

Participaram da ação policial deflagrada no final da tarde desta quinta-feira, 7 de maio, agentes da Polícia Civil de Miraguaí, Campo Novo e Braga. A Brigada Militar prestou apoio na operação.

A polícia não revelou a identidade do preso.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...