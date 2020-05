Com morte de mulher de 98 anos, sobe para 91 o número de óbitos por coronavírus no RS



O Rio Grande do Sul teve mais uma morte por Covid-19 confirmada nesta quinta-feira, 7 de maio, pela Secretaria Estadual da Saúde. É de uma mulher de 98 anos, moradora da cidade de Marau, que tinha histórico de doença pulmonar crônica e diabetes.

A secretaria registrou, ainda, um aumento de 53 casos desde a manhã. Com isso, sobe para 2.182 o número de infectados por coronavírus em 170 cidades. Veja onde foram registrados:

Boa Vista do Sul – 1

Cachoeira do Sul – 1

Carazinho – 1

Carlos Barbosa – 1

Caxias do Sul – 2

Cruzeiro do Sul – 1

Espumoso – 1

Esteio – 1

Estrela – 1

Farroupilha – 1

Garibaldi – 1

Lajeado – 14

Marau – 3

Montenegro – 2

Nova Bréscia – 1

Novo Hamburgo – 1

Passo Fundo – 5

Paverama (novo) – 1

Poço das Antas – 1

São Leopoldo – 2

São Sebastião do Caí – 2

Sapucaia do Sul – 3

Taquari – 6

