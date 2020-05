Paciente curado do COVID-19 recebe alta em Coronel Bicaco

Deu alta na tarde desta quarta-feira, 6 de maio, o paciente internado no Hospital Santo Antônio de Coronel Bicaco diagnosticado com coronavírus. O exame foi confirmado pelo Laboratório Central do Rio Grande do Sul.

De acordo com a instituição, o homem de 60 anos estava hospitalizado desde o dia 23. O paciente tem histórico de doença respiratória crônica o que preocupava a todos.

Com as mãos erguidas para o céu ,o paciente comemorou a recuperação junto com aos profissionais do hospital e familiares.

