Hospital Santo Antônio de Tenente Portela informa sobre o novo CoronaVírus

A pedido do site Portela Online o Hospital Santo Antônio de Tenente Portela repassou informações sobre possíveis casos relacionados a pandemia. Através de um boletim informou que nenhuma internação em curso ou prévia deu resultado positivo para coronavírus. Estes dados são das 16h46 dessa quarta-feira, 6 de maio, horário em que o portal recebeu o referido boletim.

De acordo com a casa de saúde, ao todo, 22 internações prévias na enfermaria e 5 no CTI – Centro de Tratamento Intensivo – deram negativos para COVID-19. Outros dois casos que evoluiram da CTI para enfermaria também resultaram em negativo para a doença. Ao todo foram 29 pacientes investigados.

Nenhuma internação em curso tem resultado positivo para o novo coronavírus no Hospital Santo Antônio.

Na tarde desta quarta-feira Três Passos confirmou mais 2 novos casos, subindo para 23 o número de infectados pelo novo coronavírus.

Ainda na Região Celeiro, Esperança do Sul também confirmou mais 1 caso, elevando para 3 os contaminados.

Os números da Secretaria de Saúde do RS apontam 2.100 casos confirmados, sendo que 90 evoluiram para óbitos. Ao todo 1133 pacientes se recuperaram da doença no estado

Em Santa Catarina já são quase 3 mil pessoas com resultado positivo. Conforme o último boletim divulgado são 2.917 casos confirmados. Em decorrência da doença respiratória já foram registrados 59 mortes.

