RS ultrapassa 2 mil casos confirmados e registra 83 mortes

A Secretaria Estadual de Saúde do RS confirmou mais quatro mortes por Covid-19 no estado, no boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (5). O total no estado é de 83.

Os óbitos registrados foram:

Santa Tereza (homem, 85 anos)

Cruzeiro do Sul (homem, 32 anos)

Porto Alegre (mulher, 78 anos)

Passo Fundo (mulher, 64 anos, já informado pela prefeitura)

A Secretaria de Saúde não informou se os pacientes tinham comorbidades.

No boletim da manhã, a SES registrou três óbitos pelo vírus.

Já quanto aos casos confirmados, em comparação ao último balanço, o RS tem 75 casos a mais. O vírus está em 166 cidades gaúchas, com 2.019 pessoas infectadas.

As cidades que registraram novos casos foram:

Arroio do Meio – 5

Boa Vista do Sul – 1

Canoas – 1

Canudos do Vale – 1

Carlos Barbosa – 2

Caxias do Sul – 1

Colinas – 5

Cruzeiro do Sul – 1

Encantado – 3

Estrela – 5

Floriano Peixoto – 2

Garibaldi – 1

Guaíba – 1

Ibirapuitã – 1

Lajeado – 6

Montenegro – 2

Passo Fundo – 18

Pelotas – 1

Pouso Novo – 1

Saldanha Marinho – 1

Santana do Livramento – 1

São Leopoldo – 4

Sapucaia do Sul – 4

Serafina Corrêa – 5

Sério – 1

Tabaí – 1

Tapejara – 1

Taquari – 1

Vacaria – 1

Antes da publicação do boletim, o governo do estado havia incluído 130 casos confirmados após resultados de testes rápidos.

Em todo o Brasil, o total de mortes foi de mais de 7,9 mil nesta terça. Já quanto aos casos confirmados, o número é mais de 114 mil.

