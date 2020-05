Rabiscos do Silêncio – Precisamos de Esperança

Ter esperança na vida é saber desenvolver a capacidade de esperar algo melhor para a condição em que estivermos inseridos. Quem tem esperança transforma vidas e não fica exprimindo sentimentos, nem condena os problemas do “outro” como proteção dos seus pensamentos. Desenvolver esperança sabendo cultivar a progressiva busca por Deus requer discernimento nas relações humanas e não isolamento do potencial que está presente na consciência de cada um de nós. Essa característica tem por base a fé, pois quem tem fé se integra melhor aos seus problemas e vê os problemas das outras pessoas como meio de criar vínculos de acolhida na responsabilidade do saber ajudar. Existem muitas pessoas necessitado de esperança, mas de uma esperança viva que traga alento para sua vida e que seja algo permanente, não passageiro, isto é, eu preciso sentir o que se passa no interior do “outro” fazendo o exercício profundo de minha consciência para ver as respostas que ela tem e se abrir às necessidades que se passam com os corações sofridos pela falta de amor, compreensão ou integração. Quando falta compreensão se anula o “outro” em nós e vemos aparências enganosas que elevam as necessidades de quem estiver em caminhos inversos à esperança.



Quem tem esperança precisa saber dar sentido às pessoas como luz que se manifesta no cotidiano, com presença de “renovação”, levando palavras de segurança e de paz, não de condenação, aumentado o peso do pensamento de quem vive e prova a desesperança. Existem muitas pessoas vivendo em descompasso com sua personalidade e perderam a sua própria identidade necessitando de uma nova direção, um impulso que devolva a credibilidade pela orientação da oferta de ajuda, sendo uma presença que ajude a perceber a necessidade de mudança de pensamento.

Muitas vezes duvidamos das dimensões das outras pessoas e isolamos esse potencial em nós, o que é perigoso, pois ninguém merece ter a esperança fechada ou programada para ser revelada somente para determinados objetivos traçados por nossa mente, mas precisa ser direcionada para todas as pessoas, com abertura às que mais estiverem necessitadas de ações que lhes tragam horizontes mais sólidos de compreensão. E tornar o sentimento exclusivo para determinadas pessoas, na escolha de levar esperança a somente quem nos interessa é tornar a mente excludente e ficar sem as recompensas profundas de nossa fé.

As pessoas que tem confiança em Deus sabem transformar vidas com amor e a esperança se fixa no olhar seguro em tudo que indica sinais de paz e verdade. A mentira traz desgastes para nossa consciência e intoxica o coração pela falta de oxigênio da esperança. O coração não pode sofrer de desesperança causada pelo desiquilíbrio entre fé e razão, mas precisa de liberdade para poder organizar a confiança nas coisas que vem de Deus. E a fé com a razão precisam caminhar juntas para poderem desenvolver a capacidade de ajudar as pessoas a encontrarem segurança na sua existência.

E nestes dias de pandemia, (Covid-19 ou novo Coronavírus) as pessoas precisam encontrar caminhos de organização e sossego, para poderem produzir pensamentos com ações favoráveis que ajudem na preservação da vida, fazendo tudo com esperança e perseverança, através da correta concentração da higiene mental e física, tendo amor a sua vida e do próximo, com fé em Deus e também no seu poder, usando meios de expandir conhecimentos teóricos e práticos na contribuição de dias melhores para todos nós.

