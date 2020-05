Rabiscos do Silêncio – Pensar em Deus

Todo pensamento gera uma ação, isto independentemente do que pensamos, nossa mente tem o poder de imaginar, criar e interpretar tudo o que vemos e sentimos ou ainda traduzir de acordo com a personalidade de cada pessoa.

Neste sentido, pensar em Deus é objetivar nossa intencionalidade naquilo que requer compromisso com a realidade. Realidade que pede presença da fé verdadeira, sabendo acreditar mais nas crianças, jovens, adultos e idosos, numa busca por tudo que representa cada fase da vida. Não isolar o potencial que cada um traz dentro de si é imprescindível.

Existem muitas injustiças que se praticam na vida de todas das pessoas, mas a maior injustiça que se vê no mistério do pensamento é não saber partilhar das profundezas do amor. Matamos a liberdade que vem de Deus e perdemos oportunidades de enxugar as lágrimas de quem precisa ser consolado em suas dificuldades.

Todos nós possuímos a consciência que examina tudo o que fazemos com nossa vida, mas é preciso saber ouvir as respostas que ela fornece, como também os questionamentos que chegam até o nosso coração. Isto sem criar empecilhos com o pensamento mal elaborado preso às coisas deste mundo. Precisamos elaborar sentimentos de paz, olhando para os dons que cada pessoa tem na sua existência.

Respeitar as falhas de quem errou e quer renovar a sua convivência pessoal, elevando essa pessoa à abertura do nosso pensamento e à Deus. Oportunizá-la a ter acolhida em um coração aberto ao amor sincero, conduzi-la a busca da tranquilidade na suavidade que merece. Não destruir a pessoa em nós com vaidade, mas ajudá-la a crescer e encontrar caminhos seguros, inserida em nossa vida.

E quando excluímos as pessoas dos pensamentos de Deus, elevamos as dores emocionais e o coração sofre de violência silenciosa que machuca o nosso interior. Esse tipo de violência está associado ao fechamento do tempo na busca constante em partilhar o amor. É preciso saber dar liberdade para a convivência entre as pessoas com uma integralidade que acresça e não diminua a capacidade de remover as dificuldades de amar que se encontram nas pessoas necessitadas de compreensão.

Muitas pessoas vivem formulando pensamentos agressivos que nascem de mentes poluídas pela falta de acolhida. Essas pessoas necessitam de nossa presença ajudando a promover e descobrir a verdadeira paz. São usuários de drogas, alcoólatras ou que estejam sofrendo de enfermidades emocionais que está gravado em seu subconsciente. Precisamos ter decisões corretas em compreender a invalidez das ações dos seus sentimentos e procurar valorizá-las abrindo o nosso coração ao caminho seguro de uma vida nova no pensamento de Deus.

E pensar em Deus exige práticas verdadeiras que transformem vidas. Pois ódio, conflitos e exploração de sentimentos são confusões que trazem muitas dores para as pessoas. Precisamos valorizar a liberdade que Deus nos dá, acolhendo a manifestação de quem sofre a ausência de paz e vive em estado de guerra com seu interior. Promover e dar oportunidade para que o amor tenha presença livre no coração destas pessoas é o caminho. Não se fechar ao pedido de nossa consciência, mas abrir-se à mais profunda experiência de Deus, na organização de sentimentos novos com harmonia e equilíbrio pela leveza que vem da alma.

