Pai e filho morrem no mesmo dia por coronavírus no RS



Pai e filho morreram, na madrugada de terça-feira, 5 de maio, em decorrência do novo coronavírus no Rio Grande do Sul. Eles foram sepultados no mesmo dia em cerimônia discreta.

Ambos os casos foram confirmados pela Secretaria Estadual da Saúde e pelas prefeituras.

O pai, de 56 anos, morava em Lajeado, na região do Vale do Taquari, e foi internado no dia 28 de abril no Hospital Bruno Born. No dia seguinte, teve a confirmação do diagnóstico de Covid-19. A prefeitura da cidade confirma que o falecimento ocorreu à 1h de terça.

Já o filho, de 32 anos, recebeu atendimento um dia depois do pai, em 29 de abril, no Hospital São Gabriel Arcanjo, em Cruzeiro do Sul, onde morava. Porém, precisou ser transferido para o Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, no sábado (2), por complicações de saúde. Três dias depois, horas depois do pai, ele não resistiu e também morreu.

A mãe do jovem e esposa do homem também está internada no Hospital Bruno Born, em Lajeado, com Covid-19. A cidade é a terceira do estado com mais casos (149) e tem seis mortes por coronavírus.

Cruzeiro do Sul tem sete casos e duas mortes por Covid-19. Os números são da secretaria estadual, embora as prefeituras estimem que o número de infectados seja maior nos dois municípios.

Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...