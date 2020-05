Esperança do Sul confirma 3º caso de coronavírus

O 4º município a confirmar casos de coronavírus na Região Celeiro foi o município de Esperança do Sul que nesta quarta-feira, 6 de maio, informa o seu terceiro paciente a contrair a doença. Um homem de 57 anos, de Três Passos, mas que mora em Esperança do Sul temporariamente cuidando de uma pessoa acamada. Ele contraiu a doença após ter contato com infectados na Capital da Região Celeiro.

O homem apresentou dores pelo corpo e cabeça. Ele é diabético e hipertenso.

Conforme nota divulgada pela prefeitura, o paciente está cumprindo isolamento social e seguirá sendo acompanhado pela secretaria de saúde do município de Esperança do Sul. Também que outras pessoas que tiveram contato com o paciente, inclusive a pessoa acamada, estão sendo monitoradas.

O primeiro município a confirmar casos de COVID-19 na Região Celeiro foi Coronel Bicaco, seguido de Derrubadas, Três Passos e na última quinta-feira, pela primeira vez, Esperança de Sul.

Três Passos tem o maior números de pacientes com coronavírus. Nesta terça-feira, 5 de maio, eram 21 registros da doença.