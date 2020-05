Com 600 óbitos, Brasil atinge novo recorde de mortes diárias por Covid-19 País passou dos 114 mil diagnósticos positivos da doença

O Ministério da Saúde computou mais 600 mortes por Covid-19 no país, em um intervalo de 24 horas. O número estabelece o novo recorde de registros de óbitos no período desde o início da pandemia. No total, são 7.921 mortos até o momento.

Além das mortes já registradas, o Ministério ainda investiga 1.579 óbitos, que podem ter sido causados pelo novo coronavírus.

De ontem para hoje, a pasta também incorporou 6.935 casos novos da doença causada pelo novo coronavírus no país. O estado de São Paulo, que passou dos 34 mil casos e já tem 2,8 mil mortes, continua sendo o epicentro da Covid-19 no Brasil.

De acordo com o Ministério, há 48.221 pessoas que foram consideradas recuperados, enquanto 58.573 têm seus casos acompanhados.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil – 05/05:

▶️ 114.715 casos confirmados

▶️ 7.921 óbitos

▶️ 58.573 em acompanhamento

▶️ 48.221 recuperados

▶️ 1.579 óbitos em investigação

Confira mais informações: https://t.co/fIH1TRftNx #COVID19 pic.twitter.com/YwXhUGxbJ6 — Ministério da Saúde (@minsaude) May 5, 2020

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...