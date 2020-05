Três Passos: Primeiro paciente que teve Covid-19 confirmado recebe alta do hospital

Uma importante notícia foi confirmada pelo Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP), na tarde desta segunda-feira, 4 de maio. O primeiro paciente diagnosticado com Covid-19, no dia 29 de abril, um homem de 59 anos de idade, e que havia sido hospitalizado, recebeu alta médica neste início de semana. Agora, ele cumprirá os demais dias de isolamento social em sua residência. Outros familiares do paciente também estão cumprindo isolamento domiciliar e seguem sendo monitorados pela Unidade Sentinela, responsável por coordenar as ações de combate e atendimento ao novo coronavírus no município.

De acordo com informações do HCTP, o seu quadro de saúde era de moderado a grave, e ficou internado por cinco dias, no setor de isolamento, destinado a pacientes do Covid-19. “No dia de hoje, 04/05/2020, deu alta hospitalar em condições de terminar seu período de isolamento em casa”, diz um trecho do comunicado.

No momento da alta, ao se despedir do hospital, o paciente foi homenageado por funcionários da instituição, com música e aplausos, em um momento emocionante (confira o vídeo abaixo).

29 casos coletados aguardam resultado em Três Passos

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (04), pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos, não trouxe novos casos confirmados de Covid-19, porém, 29 coletas que foram realizadas aguardam resultado para os próximos dias.

No total, 72 exames foram coletados até o momento, em Três Passos. 31 casos deram negativo e foram descartados. 12 casos foram confirmados e 29 aguardam resultado.

A Unidade Sentinela já processou 1.165 atendimentos, sendo 72 atendimentos domiciliares e cinco atendimentos com encaminhamento ao hospital.

