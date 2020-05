Suspeitos de homicídio em Barra do Guarita se apresentam na Polícia Civil

Dois homens suspeitos de serem os autores da morte de João Pedro dos Santos e da tentativa de homicídio de Cristiano Lissak se apresentaram com advogado na Delegacia de Polícia de Tenente Portela nesta segunda-feira, 4 de maio.

O Delegado de Polícia de Tenente Portela, Roberto Fagundes Audino, informou ao site Portela Online que os suspeitos formam ouvidos e alegaram legítima defesa. Os crimes investigados pela Polícia Civil ocorreram na noite de 27 de abril, em Remanso do Uruguai, interior de Barra do Guarita, após as vítimas e os suspeitos se desentenderem. A Brigada Militar apreendeu as armas: um revólver calibre 32, um facão e um pedaço de madeira.

Segundo o delegado a motivação do desentendimento entre os envolvidos seria a disputa de terras.

Após os depoimentos os mesmos foram liberados, segundo o delegado, por não haver flagrante e nem mandado de prisão preventiva em desfavor dos suspeitos

O ferido na briga, Cristiano Lissak, está internado em estado grave. Ele teria sido transferido para o Hospital de Passo Fundo.

