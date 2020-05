Sicredi Celeiro RS/SC disponibiliza aplicativo que incentiva o comércio local

Depois, insira uma foto do seu produto;

Defina a Categoria do Produto, escolha um título, descreva o que você está oferecendo e os detalhes do produto;

Após isso esse processo, você terá a visão geral do seu anúncio e poderá publica-lo;

Você também pode alterar as informações do seu negócio na opção “Sobre”, disponível no perfil.