Passo Fundo registra 17ª morte por Covid-19

A prefeitura de Passo Fundo confirmou no final da noite dessa segunda-feira a 17ª morte pelo novo coronavírus. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a vítima é uma mulher, de 64 anos, que havia sido internada com parada cardiorrespiratória em um dos hospitais da cidade.

A idosa faleceu no último domingo. O resultado do exame positivo para Covid-19 foi recebido na noite dessa segunda pela secretaria. Com esta nova morte, Passo Fundo ultrapassa Porto Alegre, que registra 16 óbitos. Este também seria a 77ª morte no Rio Grande do Sul. O caso, no entanto, ainda não foi contabilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, que sempre depende do Laboratório Central do Estado.

Na Região Celeiro tem casos confirmados em Coronel Bicaco (1), Derrubadas (1), Três Passos (12) e Esperança do Sul (2). Nenhum óbito foi registrado até o momento nestes municípios. Não foram confirmados casos suspeitos em Tenente Portela, dois permanecem em investigação.

A utilização de máscaras em Tenente Portela passou nesta segunda-feira, 4 de maio, a ser obrigatório. Multas serão aplicadas a comerciantes que permitirem pessoas sem máscaras no interior de seus estabelecimentos.

Como prevenir o contágio do novo coronavírus



De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...