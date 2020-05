Colisão frontal entre carretas em na BR-285 em Passo Fundo

Em Passo Fundo, na BR 285 Km 304, por volta das 6h30 desta terça-feira, 5 de maio, ocorreu um acidente do tipo colisão frontal, que envolveu 2 carretas M.Benz (uma com placas de Nova Alvorada/RS e outra com placas de Canoas/RS), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Uma pessoa ficou gravemente ferida, o condutor do veículo de Nova Alvorada. Foi encaminhada para ao Hospital São Vicente de Paulo. O outro motorista não se feriu.

De acordo com a PRF, houve bloqueio parcial da via, com trânsito fluindo em meia pista, alternadamente. Às 9h30 o trânsito foi liberado no local.

