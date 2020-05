PRF apreende eletrônicos avaliados em mais de 150 mil reais

A Polícia Rodoviária Federela (PRF) apreendeu 117 aparelhos celulares além de diversos outros eletrônicos sem o devido desembaraço fiscal na noite deste domingo, 3 de maio, em Passo Fundo.

Os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade na BR 285 quando abordaram um veículo Prisma com placas de Santa Cruz do Sul. No carro estava apenas o condutor, de 34 anos. Ele afirmou vir da fronteira com o Paraguai com destino a Santa Cruz do Sul.

O veículo foi então vistoriado e, no porta-malas, foram encontrados diversos sacos pretos contendo diversos eletrônicos, entre eles 117 aparelhos celulares, 13 relógios smartwatch e 12 Hds SSD. O valor estimado da carga ultrapassa R$150.000,00. O condutor foi preso.

O veículo foi apreendido e a carga lacrada, sendo encaminhada a Receita Federal de Passo Fundo.

