Passa a ser obrigatório a utilização de máscaras em Tenente Portela

Novo decreto publicado na tarde desta segunda-feira, 4 de maio, torna o uso obrigatório de máscara facial a todas as pessoas que precisarem sair de casa no município de Tenente Portela. A medida se estende enquanto perdurar a pandemia de COVID-19.

Conforme o decreto deverão ser usadas pela população em geral, preferencialmente, máscaras de tecido confeccionadas de forma artesanal/caseira, utilizando-se na produção as orientações do Ministério da Saúde, a fim de que as demais sejam utilizadas prioritariamente pelos profissionais da área da saúde.

O decreto prevê também que os estabelecimentos, os profissionais prestadores de serviço, taxistas e condutores de transporte coletivo de passageiros, deverão impedir a entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial.

Em caso de descumprimento por parte dos comerciantes a multa é de R$ 136,00 por cliente flagrado sem máscara no seu interior e de R$ 170,00 se não estiver sendo oferecido locais e produtos para a higienização das mãos. Em caso de reindidência a multa dobra.

O decreto assinado pelo prefeito do município, Clairton Carboni, passou a vigorar nesta segunda-feira, mas as multas serão aplicadas a partir de 11 de maio.

Clique no seguinte link para ler a íntegra do decreto – DECRETO 150 – CORONAVÍRUS – Torna obrigatório o uso de máscara – fixa multa descumprimento.pdf

Recentemente as cidades de Redentora e Três Passos já adotaram medida similar.

