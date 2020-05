Encontrado corpos de desaparecidos no rio Turvo em Bom Progresso

Foram localizados nesta segunda-feira, 4 de maio, os corpos de dois homens desaparecidos nas águas do Rio Turvo, neste final de semana, em Bom Progresso. Hilário Franzmann, residente de Humaita, e Sinoval Pomes da Silva, morador de Bom Pogresso, foram encontrados na manhã e a tarde respectivamente.

As vítimas estavam acampados as margens do Rio Turvo quando sairam para pescar num embarcação e desapareceram na tarde deste domingo. Uma turma de quatro pessoas montaram acampamento próximo a uma barragem localizada distante cerca de 7 km da cidade de Bom Progresso

As buscas eram realizadas pelos Bombeiros de Três Passos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...