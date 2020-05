Dois pescadores desaparecem no Rio Turvo em Bom Progresso

O Corpo de Bombeiros de Três Passos iniciou na manhã desta segunda-feira, 4 de maio, as buscas a dois homens que desapareceram enquanto pescavam no interior de Bom Progresso. A corporação foi informada por volta da meia-noite deste domingo, 3 de maio, sobre o desaparecimento que ocorreu no Rio Turvo, na altura da localidade de Lajeado Pessegueiro.

Conforme o Corpo de Bombeiros, no total, quatro pessoas montaram acampamento nas proximidades da barragem de uma hidrelétrica. A barragem fica a cerca de sete quilômetros da cidade de Bom Progresso. Conforme os bombeiros, dois deles subiram o rio em uma embarcação e não retornaram mais ao acampamento.

Ribeirinhos iniciaram as buscas ainda no domingo e encontraram um chapéu e um litro de gasolina boiando. Equipes dos bombeiros se deslocaram ao local e realizam, inicialmente, buscas superficiais, para tentar localizar os pescadores em terra. O Corpo de Bombeiros trabalha com todas as possibilidades, tanto de naufrágio, como deles estarem abrigados em algum local.



Fonte: Rádio Alto Uruguai

