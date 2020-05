Rio Grande do Sul registra mais quatro mortes por coronavírus; total é de 62

O total de mortes por coronavírus no Rio Grande do Sul chegou a 62 nesta sexta-feira, 1º de maio, conforme a última atualização do boletim pela Secretaria de Saúde. Foram confirmados quatro óbitos:

Canoas: mulher, 68 anos

Rio Grande: mulher, de 66 anos, que já havia sido informada pelo prefeito

Passo Fundo: duas mulheres, de 81 anos 88 anos. Ambas as mortes haviam sido informadas pela prefeitura.

Os casos confirmados aumentaram de 1.529, no boletim anterior, para 1.619. Bento Gonçalves, na Serra, ganhou 40 casos que já haviam sido confirmados por laboratório privado entre 13 e 29 de abril.

Os demais casos estão espalhados nas seguintes cidades:

Alvorada – 1

Arroio do Meio – 1

Bom Retiro do Sul – 1

Carazinho – 1

Carlos Barbosa – 5

Caxias do Sul – 3

Eldorado do Sul – 1

Estância Velha – 1

Esteio – 4

Estrela – 2

Garibaldi – 4

Marau – 6

Não-Me-Toque – 1

Passo Fundo – 2

Porto Alegre – 4

Rio Grande – 1

Roca Sales – 1

Saldanha Marinho – 1

Serafina Corrêa – 2

Soledade – 2

Teutônia – 1

Três Palmeiras – 2

Tunas – 1

Viamão – 2

