Passa de 240 mil o número de mortos no mundo por coronavírus

A nova pandemia de coronavírus causou mais de 240 mil mortes no mundo, sendo 85% deste total na Europa e nos Estados Unidos – de acordo balanço da AFP divulgado neste sábado.

Desde que a Covid-19 teve início em dezembro passado na China, foram registrados 240.231 óbitos ao redor do mundo e 3.371.435 casos de contágio, com 141.475 mortos na Europa (1.516.635 infecções), o continente mais afetado.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes (65.173), seguidos de Itália (28.236), Reino Unido (28.131), Espanha (25.100) e França (24.594).

Como prevenir o contágio do novo coronavírus

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, há pelo menos cinco medidas que ajudam na prevenção do contágio do novo coronavírus:

• lavar as mãos com água e sabão ou então usar álcool gel.

• cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir.

• evitar aglomerações se estiver doente.

• manter os ambientes bem ventilados.

• não compartilhar objetos pessoais

Fonte: Correio do Povo

