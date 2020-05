Mais sete mortes confirmadas por COVID-19 no RS

Mais sete mortes por Covid-19 no Rio Grande do Sul foram confirmados nesta quinta-feira, 30 de abril, elevando o total para 58, conforme atualização do boletim da Secretaria Estadual de Saúde, no fim da tarde.

Os óbitos são:

Santo Ângelo – homem, 39 anos (óbito nesta quinta)

Lajeado – mulher, 88 anos (óbito na quarta)

Porto Alegre – homem, 76 anos (óbito na quarta)

Quaraí – mulher, 93 anos (óbito na quarta)

Monte Belo do Sul – mulher, 52 anos (óbito na terça)

Bento Gonçalves – homem, 73 anos (óbito na quarta)

Estrela – homem, 76 anos (óbito quinta)

As mortes de Santo Ângelo, Quaraí e Porto Alegre já haviam sido informadas pelas prefeituras. A Secretaria do Sul não divulgou se os pacientes tinham comorbidades.

Já quanto ao total de confirmados, o número chegou a 1.529 casos. São 63 a mais do que o divulgado no boletim da manhã, 1.466. Os infectados são de:

Alvorada – 1

Bento Gonçalves – 5

Boa Vista do Sul – 1

Canoas – 3

Carazinho – 1

Erechim – 2

Esteio – 2

Estrela – 2

Farroupilha – 1

Garibaldi – 2

Gravataí – 1

Ijuí – 1

Lajeado – 17

Maratá – 1

Monte Belo do Sul – 1 (óbito)

Passo Fundo – 7

Pelotas – 1

Porto Alegre – 1

Quaraí – 1

Rio Grande – 1

Saldanha Marinho – 1

São Sebastião do Caí – 2

Sapucaia do Sul – 1

Tapejara – 4

Taquari – 1

Teutônia – 1

Venâncio Aires – 1

A doença está em 142 municípios. Três aparecem na lista pela primeira vez: Ijuí, Boa Vista do Sul e Monte Belo do Sul, que é o caso de óbito confirmado.

O RS tem 55,9% dos contaminados recuperados, e 40,3% em tratamento. A taxa de óbitos é de 3,8%.

No Brasil, são mais de 5,9 mil mortes e 85 mil casos confirmados até o fim da tarde de quinta (30).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...