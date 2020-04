Tenente Portela – Nota de Falecimento

O site Portela Online informa com profundo pesar o falecimento de Miloca Celcília Hanauer ocorrido na manhã desta quinta-feira, 30 de abril.

O falecimento de Miloca ocorreu às 10h30 em sua residência, em Tenente Portela. O velório ocorre na Capela Funerária São Jorge.

Aos amigos e familiares as condolências do site Portela Online.

