Reunião do Comitê Extraordinário de Saúde avalia pandemia em Tenente Portela

Na manhã desta quinta-feira, 30 de abril, os representantes dos órgãos e entidades integrantes do Comitê Extraordinário de Saúde de Tenente Portela estiveram reunidos avaliando as ações até então aplicadas para conter a propagação do novo Coronavírus, bem como, analisar os próximos decretos a serem publicados, já que, os que estão em vigência no município, possuem o prazo de encerramento neste dia 30.

Conforme ficou definido, as barreiras sanitárias seguirão suas ações nos principais acessos da cidade, pois foram avaliadas positivamente. Também, mais ações no centro da cidade e a abordagem da população serão realizadas. Será intensificada a orientação para o uso de máscaras para todos.

Sobre novos decretos, foram apresentados pelos presentes algumas solicitações e ajustes, porém, aguarda-se o novo decreto do Governo do Estado, para tanto, o Município de Tenente Portela estará publicando ainda nesta quinta-feira, um decreto que mantém até a próxima semana o que já vem sendo aplicado.

