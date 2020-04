Descumprimento de Decretos Públicos em Setor Indígena é investigado pela Polícia Civil em Tenente Portela

A Polícia Civil instaurou um procedimento policial para apurar sobre os bailes que tem ocorrido no Setor de Pedra Lisa, Reserva Indígena do Guarita, em Tenente Portela. Os referidos eventos estariam infringindo os decretos do poder público de combate a proliferação do Covid-19.

Conforme a Delegacia de Polícia de Tenente Portela, o autor, ou seja, o promotor destes eventos já foi identificado e deverá ser indiciado pela contravenção penal de perturbação do sossego alheio, além do crime previsto no artigo 268 do Código Penal Brasileiro: “Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa”, segundo a polícia.

Segundo o Delegado de Polícia Roberto Fagundes Audino, titular da Delegacia de Polícia de Tenente Portela, as comunicações de ocorrências devem ser efetuadas de modo a mensurar a dimensão da perturbação, possibilitando ao Ministério Público num segundo momento, a sugerir a penalização adequada aos fatos.

A Polícia Civil orienta a população para que procurem a DO – Delegacia On Line RS_- e comuniquem formalmente as perturbações que estão manifestando em redes sociais sobre os “BAILES DA PEDRA LISA”.

Acesse aqui a Delegacia de Polícia Online do Rio Grande do Sul.

