Três Passos confirma três casos de coronavírus

Três primeiros casos de COVID-19 foram confirmados na tarde desta quarta-feira, 29 de abril, no município de Três Passos. Este é o terceiro município da Região Celeiro a ter casos confirmados do novo coronavírus. Os primeiros registros foram em Coronel Bicaco e Derrubadas respectivamente.

Dois dos casos confirmados, ambos do sexo masculino, um com 59 e outro 48 anos, são do mesmo núcleo familiar. Do histórico consta, que um deles teve contato com outro morador de Três Passos, também do sexo masculino, com idade de 70 anos, que esteve em Estrela no feriado de Páscoa e também foi diagnosticado positivo para COVID-19.

Um dos pacientes foi hospitalizado na data de hoje e os outros dois, encontram-se em isolamento domiciliar. Todas as pessoas identificadas já foram orientadas ao isolamento domiciliar pelo prazo de 14 dias, a partir de hoje, segundo as autoridades de saúde.

O anuncio do contagio na capital da Região Celeiro foi da prefeitura e os três casos ainda não aparecem no mapa oficial do Rio Grande do Sul.

No Estado, até o momento da publicação desta notícia, são 1420 casos espalhados em 137 municípios. Ao todo o estado registra 51 óbitos.

Clique aqui e entre no Grupo do Whatsapp do Portela Online e fique por dentro das notícias. Não tem mais vaga no grupo? Envie uma mensagem para (55) 99631-9327 e solicite um novo link gratuitamente.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...