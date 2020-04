Fila extensa no centro de Tenente Portela para recebimento do auxílio emergencial

Uma cena inusitada em Tenente Portela provocada pelo COVID-19. Uma fila gigantesca de pessoas precisando receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 na Caixa Econômica Federal. Às 6h45 já haviam 20 pessoas aguardando, as duas primeiras chegaram antes da 5 horas da manhã, moradores de Redentora e Derrubadas. Outro senhor na fila trouxe uma cadeira e o chimarrão para esperar. Contou que estava no local para o sogro, porque ele não tinha direito.

Antes das 9h a fila já estava na Praça do Imigrante e as pessoas interrompiam o trânsito de veículos pela Rua Potiguara. Com a chegada de uma fiscal do município a fila foi organizada evitando que as pessoas se aglomerassem no meio da rua ou até mesmo fossem atropelados por um motorista desatento.

Ao longo de parte do percurso existem marcações delimitando o espaçamento entre as pessoas, mas muitos não respeitam o limite. Outro fato que chamou a atenção que muitas pessoas estão seguindo as orientações e estão utilizando máscaras.





