Tenente Portela tem dois casos testados aguardando resultado – COVID-19

Pelo menos dois casos suspeitos estão com seus exames em análise para diagnóstico de COVID-19 no município de Tenente Portela. Informações dão conta de que pelo menos um destes pacientes seria do município, mas a informação não foi confirmada oficialmente.

Ao todo 213 pessoas com síndrome gripal foram colocadas em isolamento domiciliar e são monitoradas pela secretaria municipal de saúde. Dos 19 casos suspeitos testando, 17 foram descartados. Até a manhã desta terça-feira, nenhum exame de coronavírus deu positivo para a doença.

Coronel Bicaco e Derrubadas foram as primeiras cidades da Região Celeiro que tiveram registros confirmados para COVID-19 e inclusive já constam do mapa do estado que controla a pandemia no Rio Grande do Sul.

Os números oficias do estado são:

Confirmados: 1256

Óbitos: 45

Paciente recuperados: 784

Municípios com registros: 129

Município com o maior número de registros: Porto Alegre com 430 casos, destes 14 óbitos

