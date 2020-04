Tenente Portela – Nota de falecimento

NOME: NERI SEITER

IDADE: 60 ANOS

LOCAL E DATA DO ÓBITO: 9H20 DESTA TERÇA-FEIRA, 28 DE ABRIL, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO

VELÓRIO: CAPELA DA FUNERÁRIA ENGLER

SEPULTAMENTO: ÀS 14H DESTA TERÇA-FEIRA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA.

