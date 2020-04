Polícia Rodoviária apreende mais de uma tonelada de maconha em caminhão no RS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu o motorista de um caminhão que transportava 1.135 quilos de maconha na noite desta segunda-feira, 27 de abril, na ERS 135 em Coxilha. Foram presos também dois homens que estavam com uma camioneta e com um automóvel, fazendo a função de batedor para a carga de droga.

Durante uma ação de combate à criminalidade realizada com base em informações do serviço de inteligência da PRF, os policiais passaram a efetuar buscas nas rodovias da região para localizar um caminhão suspeito de transporte de drogas.

Os agentes encontraram, num posto de combustível, um caminhão Ford Cargo com placas de Vacaria/RS, que era conduzido por um homem de 36 anos. Um outro homem, de 31 anos, foi abordado no mesmo momento. Ele acompanhava o caminhoneiro e estava no local com uma camioneta Captiva, com placas de Araranguá/SC.

Quase simultaneamente, na Unidade da PRF em Erechim, foi interceptado um terceiro veículo suspeito, um Voyage com placas de Novo Hamburgo/RS, conduzido por um homem de 52 anos.

Durante a fiscalização, os agentes constataram que o caminhão estava carregado com caixas vazias utilizadas no transporte de frutas e verduras, porém abaixo destas caixas havia centenas de tabletes de maconha. A droga totalizou 1.135 quilos.

Os policiais constataram que os dois automóveis eram utilizados para fazer a função de batedor para o caminhão carregado com a droga, avisando caso houvesse fiscalização policial ao longo do percurso.

Os três presos foram encaminhados à Polícia Civil em Passo Fundo para registro do flagrante por tráfico de drogas. Já são mais de 6,5 toneladas de drogas apreendidas pela PRF nas rodovias gaúchas desde o início do ano.

Fonte: PRF

