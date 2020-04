Identificada vítima de homicídio em Barra do Guarita

No início da noite dessa segunda-feira, 27 de abril, uma briga entre vizinhos em Barra do Guarita, resultou na morte de João Pedro dos Santos. Seu genro, Cristiano Lissak, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio onde recebe atendimento médico.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e apreendeu as armas utilizadas na briga, sendo elas: um revólver calibre 32, um facão e um pedaço de madeira. Dois suspeitos foram procurados pela BM, mas até o momento ninguém foi localizado.

O fato ocorreu por volta das 18h50 na Linha Remanso do Rio Uruguai e segundo a Polícia Civil o crime pode ter sido motivado por disputa de terras, mas nada é descartado.

A Polícia investiga o caso.

