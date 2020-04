Errata – Desentendimento entre vizinhos resulta em morte em Barra do Guarita

Uma desavença antiga entre entre vizinhos, não entre sogro e genro como informamos inicialmente, resultou em briga com morte nessa segunda-feira, 27 de abril, no interior de Barra do Guarita.

De acordo com as primeiras informações coletadas pelo site Portela Online junto as autoridades policiais, o fato ocorreu na localidade de Remanso do Rio Uruguai e resultou na morte de um dos envolvidos. Ele ainda não teve o nome divulgado, mas trata-se do sogro. Já o genro, que também não teve sua identidade confirmada até o momento, está internado em estado grave no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela.

Outros dois envolvidos na briga, vizinhos, fugiram do local e estão sendo procurados pela polícia.

