Em Redentora o uso de máscara é obrigatório devido ao COVID-19

Desde o iniciou desta semana a utilização de máscaras passou a ser obrigatório na cidade de Redentora. A medida tem o objetivo de evitar a proliferação do novo coronavírus.

A Secretária de Saúde e Defesa Civil do município orientam a população sobre a utilização do equipamento de proteção individual e também sobre o distanciamento em filas. Os profissionais percorrem o comércio, principalmente as entradas de bancos e da lotérica para proceder as orientações.

Um decreto datado do dia 25 de abril torna obrigatório o uso de máscara facial a toda população que transitar nas ruas e no comércio de Redentora, e também a manter um distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas.

Nenhum caso de Coronavírus foi confirmado em Redentora até o momento e nenhum caso está sob investigação. Ao todo, 11 casos foram descartados.

