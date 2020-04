Saque do auxílio em lotérica e caixa eletrônico começa nesta segunda

O auxílio emergencial de R$ 600 poderá ser sacado em lotéricas e caixas eletrônicos, a partir desta segunda-feira, 27 de abril, pelos beneficiários que não tinham conta em banco e receberam o pagamento pela poupança digital da Caixa. Para evitar aglomerações, o resgate em dinheiro será liberado de forma escalonada, de acordo com a data de aniversário.

A opção de resgate em dinheiro será liberada nesta segunda-feira para os nascidos em janeiro e fevereiro. Como a conta poupança digital não tem cartão, o saque será por meio do aplicativo Caixa Tem.

Bolsa família

O pagamento do auxílio emergencial também será feito hoje a 1.917.991 pessoas das 1.353.741 de famílias beneficiárias do Bolsa Família cujo último digito do NIS é igual a 8.

A Caixa já liberou, desde o dia 9 de abril, o benefício para 37,2 milhões de pessoas, num total de R$ 26,2 bilhões. Dentre os inscritos pelo aplicativo e site da Caixa, 15 milhões já receberam o auxílio.

A Dataprev já processou 32 milhões de cadastros realizados de 7 a 10 de abril. Além disso, mais de 7 milhões de cadastros realizados de 11 a 17 de abril também foram analisados e encaminhados na sexta-feira (24) para a Caixa, que deverá liberar mais pagamentos nesta semana.

Saiba como funciona o pagamento pelo aplicativo

– O beneficiado que não tinha conta receberá um código pelo aplicativo onde foi feito o cadastro, que deverá ser utilizado para acesso à conta poupança digital aberta pela Caixa para a realização do pagamento.

– O acesso e movimentação da poupança será por meio de outro aplicativo, o app Caixa Tem, disponível nas lojas de aplicativos Google Play e App Store. Para utilizar o aplicativo, basta que o usuário se cadastre utilizando o CPF. Além de movimentar a poupança digital, será possível consultar FGTS, PIS, Bolsa Família, entre outros serviços.

– Quem recebe o crédito por meio dessa conta pode, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da Caixa ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias.

– Mas para fazer o saque, só a partir desta segunda-feira. O resgate do dinheiro será escalonado, para evitar aglomeração em bancos e lotéricas. Segue abaixo o calendário de saque em espécie da poupança digital sem cartão nos canais de autoatendimento e lotéricas:

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

– Na data prevista para início do saque em espécie, o cliente terá esta opção habilitada no aplicativo Caixa Tem. Bastará informar o valor a ser retirado e será gerado um código autorizador para saque nos caixas eletrônicos e casas lotéricas.

