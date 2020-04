Rio Grande do Sul registra 45 mortes de Covid-19 e 1.256 casos confirmados

Em 24 horas o Rio Grande do Sul registrou 7 óbitos em decorrência da Covid-19 e um aumento de 89 casos, chegando a 1256 em todo Estado, de acordo com dados do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, publicado às 18h55min, desta segunda-feira. Entre os óbitos, três foram notificados nesta noite, sendo dois em Passo Fundo e um em Lajeado.

Em Passo Fundo, os óbitos registrados foram de uma idosa, de 83 anos, que possuía doença cardiovascular crônica e estava internada no Hospital de Clínica da cidade, e de um idoso, de 84 anos, que apresentava doença neurológica crônica e estava no Hospital São Vicente de Paulo, vindo a óbito no último domingo, mas sendo contabilizado nesta segunda.

No município de Lajeado, a morte registrada foi de uma idosa, de 84 anos, que possuía doença cardiovascular e diabetes e estava internada no Hospital Bruno Born. Mais cedo, já haviam sido notificados outros dois óbitos em Passo Fundo e dois em Porto Alegre.

Casos avançam em Passo Fundo



Segundo boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Sáude da cidade, Passo Fundo registra 107 casos confirmados de Covid-19 e 11 óbitos, sendo assim o segundo em incidência da doença no Rio Grande do Sul. De acordo com os dados, destes casos, 60 estão internados em hospitais sendo 44 em leitos clínicos e 16 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). O balanço de hoje ainda aponta o total de 20 pacientes recuperados do vírus.

