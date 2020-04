Obras de asfaltamento em ruas de Tenente Portela causam modificações temporárias no trânsito

Algumas ruas de Tenente Portela tiveram o trânsito para veículos interrompido desde a semana passada. Isso porque estas vias estão recebendo um revestimento asfáltico e serviços de drenagem para asfaltamento.

Tratam-se das ruas Caiapó, onde o trecho interrompido é de um quarteirão, entre as ruas Tupinambás (saída para Miraguaí) e Aimoré.

A rua Uruguai também está com o trânsito interrompido entre a Avenida Santa Rosa e a rua Romário Rosa Lopes, onde a primeira camada asfáltica já foi aplicada. Na rua Gaurama, que liga a Uruguai com a Avenida Santa Rosa, essa interrupção também vai ocorrer, em virtude do seu asfaltamento.

Já nas ruas Santos Dumont, que dá acesso ao bairro Operário, e Potiguara, que liga o centro ao NASF e ESF2, antigo postão, as obras que estão ocorrendo são as de drenagem pluvial, com a colocação de tubulação e a construção de bocas-de-lobo e canaletas de escoamento. Nestas ruas o trânsito em interrompido e liberado conforme o local onde as máquinas e os operários estão trabalhando.

A Administração Municipal de Tenente Portela pede atenção aos motoristas ao trafegarem por estas vias, e que adotem momentaneamente trajetos alternativos durante os próximos dias.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...