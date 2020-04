Moradora de Derrubadas passa mal em viagem e é diagnosticada com coronavírus



Uma moradora do município de Derrubadas teve o exame positivo para COVID-19 após passar mal e procurar atendimento médico durante viagem a Santa Catarina.

De acordo com uma nota divulgada há poucos instantes pela secretaria de Saúde de Derrubadas trata-se de uma mulher de 21 anos residente no interior, na localidade de Dois Marcos, e trabalha na JBS em Itapiranga/SC.

A paciente teria se deslocado até a cidade catarinense de Tunapólis visitar parentes quando passou mal e procurou atendimento médico. De acordo com a nota, familiares da mulher já foram colocados em isolamento.

A secretaria de saúde de Tenente Portela investiga possíveis portelenses que tenham tido contato com a mulher com o objetivo de tomar as medidas necessárias, como por exemplo proceder o isolamento social.

