Derrubadas já aparece no mapa de confirmações oficiais de COVID-19 no RS

Derrubadas já aparece na lista do governo do estado do Rio Grande do Sul a qual contém os nomes das cidades que tiveram casos de coronavírus confirmados. O município é o segundo da Região Celeiro a ter confirmação da doença, Coronel Bicaco foi o primeiro.

Ao todo no Rio Grande do Sul tem 1256 casos, sendo 45 óbitos. Os casos foram registrados em 129 cidades. Números verificados às 20h18 desta segunda-feira, 27 de abril.

