Datas comemorativas durante o ano no Brasil

Janeiro

1 – Confraternização Universal

1 – Dia Mundial da Paz

2 – Dia da Abreugrafia

5 – Criação da Primeira Tipografia no Brasil

6 – Dia de Reis

6 – Dia da Gratidão

7 – Dia da Liberdade de Culto

8 – Dia do Fotógrafo

9 – Dia do Fico (1822)

9 – Dia do Astronauta

14 – Dia do Enfermo

15 – Dia Mundial do Compositor

20 – Dia do Farmacêutico

21 – Dia Mundial da Religião

24 – Dia da Previdência Social

24 – Dia da Constituição

24 – Instituição do Casamento Civil no Brasil

25 – Dia do Carteiro e Criação dos Correios

27 – Dia da Elevação do Brasil a Vice-reino (1763)

28 – Dia da Abertura dos Portos (1808)

30 – Dia da Saudade

30 – Dia do Portuário

30 – Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos

30 – Dia da Não-violência

31 – Dia Mundial do Mágico

Fevereiro

1 – Dia do Publicitário

2 – Dia do Agente Fiscal

2 – Dia de Iemanjá

5 – Dia do Datiloscopista

7 – Dia do Gráfico

9 – Dia do Zelador

10 – Dia do Atleta Profissional

11 – Dia da Criação da Casa de Moeda

11 – Dia Mundial do Enfermo

13 – Dia Nacional do Ministério Público

14 – Dia da Amizade

16 – Dia do Repórter

19 – Dia do Desportista

21 – Dia da Conquista do Monte Castelo (1945)

21- Dia do Exército

23 – Dia do Rotariano

24 – Promulgação da Primeira Constituição Republicana (1891)

25 – Dia da Criação do Ministério das Comunicações

27 – Dia do Agente Fiscal da Receita Federal

27 – Dia Nacional do Livro Didático

Março



02 – Dia Nacional do Turismo

02 – Dia da Oração

03 – Dia do Meteorologista

04 – Dia Mundial da Oração (1ª sexta-feira do mês)

05 – Dia do Filatelista Brasileiro

07 – Dia do Fuzileiros Navais

08 – Dia Internacional da Mulher

10 – Dia do Telefone

10 – Dia do Sogro

12 – Aniversário de Recife e Olinda

12 – Dia do Bibliotecário

14 – Dia do Vendedor de Livros

14 – Dia Nacional da Poesia

14 – Dia dos Animais

15 – Dia do Circo

15 – Dia da Escola

15 – Dia Mundial do Consumidor

19 – Dia de São José

19 – Dia do Carpinteiro

19 – Dia do Marceneiro

21 – Início do Outono

21 – Dia mundial da Terra

21 – Dia Internacional Contra a Discriminação Racial

21 – Dia Universal do Teatro

22 – Dia Mundial da Água

23 – Dia Mundial do Optometrista

23 – Dia Mundial da Meteorologia

26 – Dia do Cacau

27 – Dia do Circo

28 – Dia do Diagramador

28 – Dia do Revisor

30 – Dia Mundial da Juventude

31 – Dia da Integração Nacional

31 – Dia da Saúde e Nutrição

31 – Aniversário do Golpe Militar – 1964

Abril



Páscoa – Data Móvel

01 – Dia da Mentira

01 – Dia da Abolição da Escravidão dos Índios – 1680

02 – Dia do Propagandista

02 – Dia Internacional do Livro Infantil

04 – Dia Nacional do Parkinsoniano

07 – Dia do Corretor

07 – Dia do Jornalismo

07 – Dia do Médico Legista

07 – Dia Mundial da Saúde

08 – Dia da Natação

08 – Dia do Correio

08 – Dia Mundial do Combate ao Câncer

09 – Dia Nacional do Aço

10 – Dia da Engenharia

12 – Dia do Obstetra

13 – Dia do Office-Boy

13 – Dia dos Jovens

13 – Dia do Hino Nacional -1º Execução do Hino Nacional Brasileiro -1831

14 – Dia Pan-Americano

14 – Dia Mundial do Café

15 – Dia da Conservação do Solo

15 – Dia Mundial do Desenhista

15 – Dia do Desarmamento Infantil

16 – Dia da Voz

18 – Dia Nacional do Livro Infantil

18 – Dia de Monteiro Lobato

18 – Dia da Imigração Japonesa

19 – Dia do Índio

19 – Dia do Exército Brasileiro

20 – Dia do Diplomata

20 – Dia do Disco

21 – Tiradentes

21 – Aniversário da Execução de Tiradentes, Proto-Mártir da Independência

21 – Dia da Latinidade

21 – Dia do Metalúrgico

21 – Dia do Policial Civil

21 – Dia do Policial Militar

22 – Comemoração do Descobrimento do Brasil

22 – Dia da Força Aérea Brasileira

22 – Dia da Comunidade Luso-brasileira

22 – Dia do Planeta Terra

23 – Dia de São Jorge

23 – Dia Mundial do Escoteiro

23 – Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor

24 – Dia do Agente de Viagem

24 – Dia Internacional do Jovem Trabalhador

25 – Dia do Contabilista

26 – Dia do Goleiro

26 – Dia da 1ª Missa no Brasil

27 – Dia da Empregada Doméstica

27 – Dia do Sacerdote

28 – Dia da Educação

28 – Dia da Sogra

30 – Dia do Ferroviário

30 – Dia Nacional da Mulher

Maio

Dia das mães – sempre no 2º domingo do mês

01 – Dia Mundial do Trabalho

02 – Dia Nacional do Ex-combatente

02 – Dia do Taquígrafo

03 – Dia do Sertanejo

05 – Dia de Rondon

05 – Dia da Comunidade

05 – Dia Nacional do Expedicionário

05 – Dia do Pintor

05 – Dia do Marechal Rondon

06 – Dia do Cartógrafo

07 – Dia do Oftalmologista

07 – Dia do Silêncio

08 – Dia da Vitória

08 – Dia do Profissional de Marketing

08 – Dia do Artista Plástico

08 – Dia Internacional da Cruz Vermelha

09 – Dia da Europa

10 – Dia da Cavalaria

10 – Dia do Campo

11 – Dia da Integração do Telégrafo no Brasil

12 – Dia Mundial do Enfermeiro

13 – Comemoração da Abolição da Escravatura

13 – Dia da Fraternidade Brasileira

13 – Dia do Automóvel

14 – Dia Continental do Seguro

15 – Dia do Assistente Social

15 – Dia do Gerente Bancário

16 – Dia do Gari

17 – Dia Internacional da Comunicação e das Telecomunicações

17 – Dia da Constituição

18 – Dia dos Vidraceiros

18 – Dia Internacional dos Museus

19 – Dia dos Acadêmicos de Direito

20 – Ascensão do Senhor (festa móvel)

20 – Dia do Comissário de Menores

21 – Dia da Língua Nacional

22 – Dia do Apicultor

23 – Dia da Juventude Constitucionalista

24 – Dia da Infantaria

24 – Dia do Datilógrafo

24 – Dia do Detento

24 – Dia do Telegrafista

24 – Dia do Vestibulando

25 – Dia da Indústria

25 – Dia do Massagista

25 – Dia do Trabalhador Rural

27 – Dia do Profissional Liberal

28 – Dia das Luanas

29 – Dia do Estatístico

29 – Dia do Geógrafo

30 – Dia do Geólogo

30 – Dia das Bandeiras

31 – Dia do Comissário de Bordo

31 – Dia Mundial das Comunicações Sociais

31 – Dia do Espírito Santo

Junho

01 – Semana Mundial do Meio Ambiente

01 – Dia de Caxias

01 – Primeira transmissão de TV no Brasil

03 – Dia Mundial do Administrador de Pessoal

03 – Pentecostes (festa móvel)

05 – Dia da Ecologia

05 – Dia Mundial do Meio Ambiente

07 – Dia da Liberdade de Imprensa

08 – Dia do Citricultor

09 – Dia do Tenista

09 – Dia da Imunização

09 – Dia Nacional de Anchieta

10 – Corpus Christi (festa móvel)

10 – Dia da Artilharia

10 – Dia da Língua Portuguesa

10 – Dia da Raça

11 – Dia da Marinha Brasileira

11 – Dia do Educador Sanitário

12 – Dia do Correio Aéreo Nacional

12 – Dia dos Namorados

13 – Dia de Santo Antônio

13 – Dia do Turista

14 – Dia do Solista

14 – Dia Universal de Deus

17 – Dia do Funcionário Público Aposentado

18 – Dia do Químico

18 – Dia da Imigração Japonesa

19 – Dia do Cinema Brasileiro

20 – Dia do Revendedor

21 – Dia da Mídia

21 – Dia do Imigrante

21 – Dia Universal Olímpico

21 – Início do inverno

24 – Dia das Empresas Gráficas

24 – Dia de São João

24 – Dia Internacional do Leite

26 – Dia do Metrologista

27 – Dia Nacional do Progresso

28 – Dia da Renovação Espiritual

29 – Dia de São Pedro e São Paulo

29 – Dia do Papa

29 – Dia da Telefonista

29 – Dia do Pescador

Julho



01 – Dia da Vacina BCG

02 – Independência da Bahia

02 – Dia do Hospital

02 – Dia do Bombeiro Brasileiro

04 – Dia Internacional do Cooperativismo

04 – Comemoração da Independência dos EUA (Data Nacional)

04 – Dia do Operador de Telemarketing

06 – Dia da Criação do IBGE

08 – Dia do Panificador

09 – Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista

10 – Dia da Pizza

12 – Dia do Engenheiro Florestal

13 – Dia do Engenheiro de Saneamento

13 – Dia do Cantor

13 – Dia Mundial do Rock

14 – Dia do Propagandista de Laboratório

14 – Dia do Engenheiro Aqüicultor

14 – Dia da Liberdade de Pensamento

15 – Dia Nacional dos Clubes

15 – Dia Internacional do Homem

16 – Dia do Comerciante

17 – Dia de Proteção às Florestas

19 – Dia da Caridade

19 – Dia Nacional do Futebol

20 – Dia do Amigo e Internacional da Amizade

20 – Dia da 1ª Viagem à Lua (1969)

23 – Dia do Guarda Rodoviário

23 – Dia da Isa (de Isis: Deusa do Amor)

25 – Dia de São Cristóvão

25 – Dia do Colono

25 – Dia do Escritor

25 – Dia do Motorista

26 – Dia da Vovó

27 – Dia do Motociclista

28 – Dia do Agricultor

Agosto



Dia dos Pais – sempre no 2º domingo do mês

01 – Dia Nacional do Selo

01 – Dia Mundial da Amamentação

03 – Dia do Tintureiro

05 – Dia Nacional da Saúde

08 – Dia do Pároco

11 – Dia da Televisão

11 – Dia do Advogado

11 – Dia do Estudante

11 – Dia do Garçom

11 – Dia Internacional da Logosofia

12 – Dia Nacional da Artes

13 – Dia do Economista

15 – Ascensão de Nossa Senhora

15 – Dia da Informática

15 – Dia dos Solteiros

16 – Dia do Filósofo

19 – Dia do Artista de Teatro

19 – Dia Mundial da Fotografia

20 – Dia dos Maçons

22 – Dia do Folclore

23 – Dia da Injustiça

24 – Dia da Infância

24 – Dia dos Artistas

24 – Dia de São Bartolomeu

25 – Dia do Feirante

25 – Dia do Soldado

27 – Dia do Corretor de Imóveis

27 – Dia do Psicólogo

28 – Dia da Avicultura

28 – Dia dos Bancários

29 – Dia Nacional de Combate ao Fumo

31 – Dia dos Nutricionistas

Setembro



01 – Início da Semana da Pátria

01 – Dia do Professor de Educação Física

02 – Dia do Repórter Fotográfico

03 – Dia do Guarda Civil

03 – Dia do Biólogo

05 – Dia Oficial da Farmácia

05 – Dia da Amazônia

06 – Dia do Alfaiate

06 – Oficialização da Letra do Hino Nacional

07 – Independência do Brasil

08 – Dia Internacional da Alfabetização

09 – Dia do Administrador

09 – Dia do Médico Veterinário

09 – Dia da Velocidade

10 – Dia da Imprensa

10 – Fundação do 1º Jornal no Brasil

12 – Dia do Operador de Rastreamento e dia do Físico

13 – Dia do Agrônomo

13 – Dia do Programador

14 – Dia da Cruz

14 – Dia do Frevo

15 – Dia do Cliente

16 – Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

17 – Dia da Compreensão Mundial

18 – Dia dos Símbolos Nacionais

19 – Dia de São Geraldo

19 – Dia do Teatro

19 – Dia do Comprador

20 – Dia do Funcionário Municipal

20 – Dia do Gaúcho

20 – Dia da Revolução Farroupilha (RS)

21 – Dia da Árvore

21 – Dia do Fazendeiro

21 – Dia do Radialista

21 – Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências

22 – Data da Juventude do Brasil

23 – Início da Primavera

23 – Dia do Soldador

25 – Dia Nacional do Trânsito

26 – Dia Interamericano das Relações Públicas

27 – Dia de São Cosme e Damião

27 – Dia do Encanador

27 – Dia Mundial de Turismo

28 – Dia da Lei do Ventre Livre

29 – Dia do Anunciante

29 – Dia do Petróleo

30 – Dia da Secretária

30 – Dia da Navegação

30 – Dia Mundial do Tradutor

30 – Dia Nacional do Jornaleiro

Semana da Pátria e Independência do Brasil: uma das datas mais nacionalistas do calendário, os professores podem aproveitar para trabalhar tópicos relacionados ao significado da bandeira nacional, a história do Brasil, o processo de independência, entre outros.

Outubro

01 – Dia Internacional da Terceira Idade

01 – Dia do Vendedor

01 – Dia Nacional do Vereador

03 – Dia Mundial do Dentista

03 – Dia do Petróleo Brasileiro

03 – Dia das Abelhas

04 – Dia da Natureza

08 – Dia da Ecologia

04 – Dia do Barman

04 – Dia do Cão

04 – Dia do Poeta

04 – Dia de São Francisco de Assis

05 – Dia das Aves

05 – Dia Mundial dos Animais

07 – Dia do Compositor

08 – Dia do Nascituro

08 – Dia do Direito à Vida

08 – Dia do Nordestino

10 – Semana da Ciência e Tecnologia

10 – Dia Mundial do Lions Clube

11 – Dia do Deficiente Físico

11 – Criação de Mato Grosso do Sul

11 – Dia do Teatro Municipal

12 – Dia de Nossa Senhora Aparecida

12 – Dia da Criança

12 – Dia do Atletismo

12 – Dia do Engenheiro Agrônomo

12 – Dia do Mar

12 – Dia do Descobrimento da América

13 – Dia do Terapeuta Ocupacional

13 – Dia do Fisioterapeuta

14 – Dia Nacional da Pecuária

15 – Dia da/o Normalista

15 – Dia do Professor

16 – Dia Mundial da Alimentação

16 – Dia da Ciência e Tecnologia

17 – Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira

17 – Dia do Eletricista

18 – Dia do Médico

18 – Dia do Estivador

18 – Dia do Securitário

18 – Dia do Pintor

19 – Dia do Profissional da Informática

20 – Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo

20 – Dia do Arquivista

21 – Dia do Contato

23 – Dia da Aviação e do Aviador

24 – Dia das Nações Unidas – ONU

24 – Aniversário de Goiânia

25 – Dia da Democracia

25 – Dia da Saúde Dentária

25 – Dia do Dentista Brasileiro

25 – Dia do Sapateiro

28 – Dia do Funcionário Público

29 – Dia Nacional do Livro

30 – Dia do Balconista

30 – Dia do Comerciário

31 – Dia Mundial do Comissário de Vôo

31 – Dia Nacional do Saci

31 – Dia das Bruxas (Halloween)

Dia da Criança: alguns colégios apostam em semanas de comemoração a data, onde as crianças participam de ações desenvolvidas especialmente para o dia delas. Em sala de aula, os professores podem apostas em brincadeiras e dinâmicas.



Novembro

01 – Dia de Todos os Santos

02 – Dia de Finados

03 – Dia do Cabeleireiro

03 – Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930)

04 – Dia do Inventor

05 – Dia da Ciência e Cultura

05 – Dia do Cinema Brasileiro

05 – Dia Nacional da Língua Portuguesa (desde 2005)

05 – Dia do Radioamador e Técnico em Eletrônica

08 – Dia do Aposentado

08 – Dia Mundial do Urbanismo

09 – Dia do Hoteleiro

10 – Dia do Trigo

11 – Dia do Soldado Desconhecido

12 – Dia do Diretor de Escola

12 – Dia do Supermercado

14 – Dia Nacional da Alfabetização

15 – Proclamação da República

16 – Semana da Música

17 – Dia da Criatividade

19 – Dia da Bandeira

20 – Dia do Auditor Interno

20 – Dia Nacional da Consciência Negra

21 – Dia da Homeopatia

21 – Dia das Saudações

22 – Dia do Músico

22 – Dia Internacional do Livro

25 – Dia Nacional do Doador de Sangue

26 – Dia do Ministério Público

27 – Dia do Técnico da Segurança do Trabalho

28 – Dia Mundial de Ação de Graças

Dezembro

01 – Dia Internacional da Luta Contra a AIDS

01 – Dia do Imigrante

01 – Dia do Numismata

02 – Dia Nacional do Samba

02 – Dia da Astronomia

02 – Dia Pan-americano da Saúde

02 – Dia Nacional das Relações Públicas

03 – Dia Internacional do Portador de Deficiência

04 – Dia da Propaganda

04 – Dia do Pedicuro

04 – Dia do Orientador Educacional

08 – Dia Mundial da Imaculada Conceição

08 – Dia da Família

08 – Dia da Justiça

09 – Dia da Criança Defeituosa

09 – Dia do Fonoaudiólogo

09 – Dia do Alcoólico Recuperado

10 – Declaração Universal Direitos Humanos

10 – Dia Internacional dos Povos Indígenas

10 – Dia Universal do Palhaço

11 – Dia do Arquiteto

11 – Dia do Engenheiro

11 – Dia do Agrônomo

13 – Dia do Cego

13 – Dia do Marinheiro

13 – Dia do Óptico

13 – Dia de Santa Luzia

13 – Dia do Engenheiro Avaliador e Perito de Engenharia

14 – Dia Nacional do Ministério Público

16 – Dia do Reservista

18 – Dia do Museólogo

19 – Dia do Atleta Profissional

20 – Dia do Mecânico

21 – Dia do Atleta

22 – Início do verão

23 – Dia do Vizinho

24 – Dia do Órfão

25 – Natal

26 – Dia da Lembrança

28 – Dia do Salva-vidas

31 – Dia de São Silvestre

31 – Reveillon

Dia da Família e Natal: com as novas configurações de família, diferentes das tradicionais compostas por pai e mãe, muitas escolas têm apostado na comemoração do Dia da Família, que engloba todas as formações familiares.

