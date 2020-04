Prefeitura divulga primeiro caso de Coronavírus em Coronel Bicaco

Através de uma nota oficial divulgada em sua conta no Facebook, a prefeitura de Coronel Bicaco anunciou o primeiro caso de Coronavírus, no município.

Trata-se de um homem de 60 anos que teve a coleta realizada no dia 23 de abril e neste domingo, 26 de abril, o resultado confirmado pelo Laboratório Central do Rio Grande do Sul, segundo a nota. O paciente tem histórico de doença respiratória crônica e está internado no Hospital Santo Antônio de Pádua com quadro clínico estável. A família está em isolamento domiciliar.

Confirmados mais dois óbitos por COVID-19 no Rio Grande do Sul: uma mulher de 75 anos de Gravataí e um homem de 57 anos de Venâncio Aires. Total de óbitos no Estado passa para 37, entre os 1.167 casos confirmados.

Este é o primeiro caso de COVID-19 na Região Celeiro.

Coronel Bicaco ainda não consta na lista estadual dos municípios que apresentam caos de coronavírus. Clique aqui para ver a lista atualizada que até a postagem desta notícia registrava 118 municípios.

