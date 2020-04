Acidente mata motorista na BR-386 em Nova Santa Rita

Uma pessoa morreu em decorrência de um acidente de trânsito no km 435 da BR 386, em Nova Santa Rita. O fato aconteceu por volta das 06h40 de domingo, 26 de abril

De acordo com os levantamentos realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um Astra emplacado em Porto Alegre trafegava no sentido capital-interior, quando o motorista de um Logan de Nova Santa Rita cruzou a pista, ocorrendo uma colisão transversal. Com o impacto, o Logan capotou, vindo a imobilizar-se no canteiro central.

O condutor do Astra, de 28 anos e morador de Porto Alegre, não teve ferimentos. Já o motorista do Logan morreu no local. Ele tinha 46 anos e residia em Nova Santa Rita.

