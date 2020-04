Tenente Portela recebe kits para testagem da Covid-19 em profissionais da saúde

O governo do Estado recebeu no último dia 15 de abril mais um lote com 37,7 mil testes rápidos para identificação de novos casos de coronavírus no Rio Grande do Sul. Estes testes foram destinados a profissionais de saúde e da segurança. O teste de anticorpos atesta a presença do vírus em até 10 dias depois dos sintomas. Para a realização deste tipo de teste rápido sorológico, é necessária a coleta de apenas uma gota de sangue, e o resultado fica pronto em até 20 minutos. Ele detecta a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o coronavírus.

O Município de Tenente Portela recebeu alguns kits nesta semana, e na quinta-feira, 23, foi realizado o primeiro teste em um profissional de saúde, que teve o resultado negativo para a Covid-19.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...