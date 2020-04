Tenente Portela – Nota de falecimento

Nome: Paulo Tasso

Idade: 63 anos

Horário do óbito: 21h55 dessa quinta-feira, 23 de abril

Local do óbito: Hospital Santo Antônio de Tenente Portela

OBS: Velório restrito aos familiares e amigos mais próximos na capela da funerária São Jorge

Sepultamento: Às 10h desta sexta-feira, 24 de abril, no Cemitério Municipal de Tenente Portela

-x-x-x-x-x-x-x-x

É FÃ DO SITE PORTELA ONLINE? CURTE NOSSOS SERVIÇOS? FAÇA A SUA ASSINATURA MENSAL E CONTRIBUA COM ESSE TRABALHO. OBRIGADO! Assinar ou Saiba mais

Artes Gráficas Portela Online – Veja exemplos

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...