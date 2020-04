Entrelinhas – Cortem a cabeça!! Ficção e Realidade

Colocar à frente do país um cidadão que sempre deu mostras de autoritarismo só poderia dar nisso. O “mito” é um fato. Nunca deixou de ser. E com nome de Messias representou, e para alguns ainda representa, a promessa da Terra Prometida ao povo sofrido e desesperançoso.

Mesmo quem não validou o voto em seu favor pode ter, momentaneamente, torcido pela divulgada intenção de lutar pelo povo e fazer o que tinha que ser feito se concretizar. Na postura de ver para crer.

Entretanto, o ditado apropriado agora só pode ser: o pior cego é aquele que não quer ver. A democracia brasileira sucumbe a olhos vistos. O comandante no poder lembra muito a personagem do livro Alice do País das Maravilhas, a Rainha de Copas, com seu pavio curtíssimo, autoritária e que a qualquer sinal mínimo de “desrespeito” (ou posicionamento divergente do seu) aplica a pena de decapitação, o que no caso, em nossa realidade equivale à demissões e mais demissões, sempre excetuando os seus, a quem sempre protege com desculpas descabidas diante dos indícios de ausência de certos valores.

Atitudes destoantes do cargo ocupado já nem surpreendem mais. Rotina. Vergonha. E até medo. Não se pode sentir seguro quando não se tem a mínima ideia de onde tudo isso vai dar.

Como sentia-se o Ministro da Justiça assistindo de camarote os devaneios do chefe, contra tudo e contra muitos, apoiando-se nos argumentos de perseguição midiática e estratégias opositoras. O balde entornou. Deu-se o basta! Aplausos! Antes tarde do que nunca.

O povo tem olhos, ouvidos e cérebro. Pelo menos se espera que tenha. O que falta muitas vezes é a boca (ou não) para gritar diante do absurdo.

Os “pês” do Poder e da Política fomentam uma disputa contraditória, pois a minoria sempre vence. As urnas são apenas uma etapa necessária onde se doam sorrisos, cumprimentos, tapinhas nas costas e promessas. Logo são superadas, esquecidas (pelo menos por quatro anos).

Resta torcer para que a democracia brasileira não expire de todo até o final dessa trajetória, na qual ainda se vislumbra muitos momentos de perplexidade.

Que sobrevivamos!



Por Marlene Staub