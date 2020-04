Brasil registra 407 mortes por Covid-19 em 24 horas

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 407 mortes por Covid-19, um recorde diário, totalizando 3.313 até a manhã desta sexta-feira. A informação é do Ministério da Saúde.

Foram confirmados mais 3.735 casos de ontem para hoje, o maior número desde o início da epidemia no país. Agora, o total chega a 49.492. Em entrevista coletiva, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse não poder avaliar ainda se os dados representam uma atualização de dados ou uma tendência de alta de óbitos no país. “Não sabemos se isso representa tendência de aumento. A partir de dados novos, definimos novas ações”, afirmou.

A curva no crescimento de óbitos e de novos pacientes acompanha uma tendência já verificada pelo Ministério da Saúde, que aponta os meses de maio e junho como o pico da doença em boa parte dos Estados do País.

Veja o número de casos e mortes por covid-19 por unidade da federação:

São Paulo: 16.740 casos (1.345 óbitos)

Rio de Janeiro: 6.172 casos (530 óbitos)

Ceará: 4.598 casos (266 óbitos)

Pernambuco: 3.519 casos (312 óbitos)

Amazonas: 2.888 casos (234 óbitos)

Bahia: 1.789 casos (59 óbitos)

Maranhão: 1.757 casos (76 óbitos)

Espírito Santo: 1.363 casos (42 óbitos)

Minas Gerais: 1.308 casos (51 óbitos)

Pará: 1.267 casos (53 óbitos)

Santa Catarina: 1.115 casos (39 óbitos)

Paraná: 1.082 casos (60 óbitos)

Rio Grande do Sul: 994 casos (29 óbitos)

Distrito Federal: 963 casos (25 óbitos)

Rio Grande do Norte: 708 casos (34 óbitos)

Amapá: 548 casos (16 óbitos)

Goiás: 453 casos (23 óbitos)

Paraíba: 345 casos (40 óbitos)

Alagoas: 324 casos (22 óbitos)

Roraima: 297 casos (3 óbitos)

Rondônia: 250 casos (5 óbitos)

Acre: 227 casos (10 óbitos)

Mato Grosso: 221 casos (7 óbitos)

Piauí: 217 casos (15 óbitos)

Mato Grosso do Sul: 186 casos (7 óbitos)

Sergipe: 124 casos (8 óbitos)

Tocantins: 37 casos (2 óbitos)

