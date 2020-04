Prefeitura de Passo Fundo confirma sexta morte por coronavírus; mulher tinha 73 anos

A Prefeitura de Passo Fundo, cidade do Norte do Rio Grande do Sul, confirmou, na noite de quarta-feira (22), a sexta morte por coronavírus na cidade. A mulher tinha 73 anos, e histórico de comorbidades. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) não havia divulgado esse caso até o início da manhã desta quinta (23).

Conforme o município, a idosa estava internada em um hospital da cidade.

Na tarde de quinta, a prefeitura e a SES haviam confirmado outra morte por coronavírus em Passo Fundo. Era de um homem, de 88 anos, que estava internado no Hospital de Clínicas. Ele tinha histórico de hipertensão.

Depois de Porto Alegre (com 10 óbitos), Passo Fundo é a cidade com mais mortes por coronavírus no estado.

O último boletim divulgado pela SES, na quarta, mostrava que o RS tinha 970 casos confirmados de coronavírus, espalhados em 103 cidades.

