Motociclista morre em acidente de trânsito em Porto Xavier

Nessa quarta-feira, 22 de março, por volta das 22h30, no km 175 da BR 392, em Porto Xavier, ocorreu um acidente envolvendo uma motocicleta com placas de Pirapó, que saiu da pista e colidiu com árvore e pedras. O condutor de 47 anos foi arremessado e caiu longe do veículo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o atendimento somente pela manhã desta quinta-feira (23), quando o veículo foi localizado. A motocicleta e o condutor estavam fora da rodovia, atrás de uma vegetação, em um trecho com baixo fluxo de pessoas e veículos, segundo informou a PRF.

As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pela polícia.

