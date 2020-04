Estado tem 639 pacientes recuperados de Covid-19

O Rio Grande do Sul tem 639 pacientes considerados recuperados de Covid-19, o que corresponde a um percentual de 69,23% entre os casos confirmados. Outras 257 pessoas diagnosticadas com coronavírus (equivalente a 27,84%) ainda estão em acompanhamento. Os números são desta quarta-feira, 22 de abril.

Os dados de pacientes considerados recuperados passarão a constar no mapa da Covid-19 do Estado, que pode ser acessado neste link.

Nesta quinta-feira, 23 de abril, os infectados no Rio Grande do Sul por coronavírus são 970, em 103 cidades gaúcha. Já são 29 os óbitos, o último deles ocorrido em Passo Fundo. Trata-se de uma mulher de 73 anos. Ela tinha doenças crônicas cardiovascular, respiratória e diabetes. Estava internada desde o dia 26/03 no Hospital São Vicente de Paulo.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...