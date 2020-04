Caminhoneiros podem ser vacinados contra a gripe em unidades da PRF no RS

Em uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Saúde, do Exército Brasileiro, do Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, e das Secretarias Municipais de Saúde, pontos de vacinação estão sendo montados para os caminhoneiros em Unidades Operacionais da PRF e em pontos de parada, como grandes postos de abastecimentos.

O primeiro local de vacinação foi montado em São Borja, mas ela ocorrerá nos próximos dias em outros pontos espalhados no estado do Rio Grande do Sul. A vacinação ocorrerá de acordo com a quantidade de vacinas disponíveis.

Os caminhoneiros rodam o país e ainda viajam pelos países vizinhos, sendo essenciais para a logística de transporte do Brasil, por isso continuam trabalhando e fazem parte do grupo prioritário da segunda etapa de imunização contra a influenza, que começou na quinta-feira (16). Assim, para facilitar a vacinação, já que muitos deles têm dificuldades de entrar e estacionar com os caminhões dentro das cidades, as vacinações estão acontecendo nas rodovias federais, buscando aumentar a quantidade dos profissionais imunizados.

Os motoristas são abordados e convidados à vacinação, realizada por profissionais de saúde do estado e dos municípios.

